Найдены новые жертвы обрушения жилого дома в Шахтах

Число жертв обрушения жилого дома в Шахтах Ростовской области, в котором взорвался бытовой газ, выросло до четырех. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, под завалами нашли тела еще трех жильцов дома. Региональное управление МЧС пока не подтверждает эти сведения.

Ранее было известно об одном погибшем, помимо этого, невыясненной оставалась судьба четырех человек. Как передавал ТАСС со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева, под завалами могли оказаться пожилая женщина и семья из трех человек. Всего из-под завалов извлекли семь пострадавших, 140 были эвакуированы из дома.

Несколько этажей жилого дома в Шахтах обрушились утром 14 января. Основной версией произошедшего называется взрыв бытового газа. Сообщалось, что жильцы дома еще месяц назад жаловались экстренным службам на утечки газа. Расследуется уголовное дело.

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