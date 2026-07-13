Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:58, 13 июля 2026Экономика

Прогноз роста мирового спроса на нефть заметно понизили

ОПЕК понизила на 190 тысяч баррелей в сутки прогноз роста мирового спроса на нефть
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: huyangshu / Shutterstock / Fotodom

Среднесуточный мировой спрос на сырье в этом году составит 105,94 миллиона баррелей. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), опубликованном на сайте отраслевого объединения.

Аналитики третий месяц подряд понижают свой прогноз роста мирового спроса на нефть. Это происходит на фоне кризиса на Ближнем Востоке, вызванного войной в Иране и последовавшим за ней перекрытием ключевой региональной логистической артерии — Ормузского пролива.

В этот раз эксперты понизили прогноз роста глобального спроса на сырье на 190 тысяч баррелей в сутки. Предыдущая оценка подразумевала среднесуточный показатель в 2026 году на уровне 106,13 миллиона баррелей.

Материалы по теме:
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026

Нынешний пересмотр также был связан со слабым восстановлением спроса в Китае. Аналитики ожидают, что среднесуточный показатель в КНР в этом году вырастет лишь на 120 тысяч, до 17 миллионов баррелей. Китай является крупнейшим в мире импортером сырья. Динамика спроса в азиатской стране оказывает влияние на общемировую.

Тревожность участникам фондового рынка добавляет в том числе возобновление взаимных ракетных ударов США и Ирана. Если судоходство в Ормузском проливе останется нарушенным в августе, предупредил исполнительный вице-президент торгового отдела Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Филипп Хури, мировые цены на нефть вновь устремятся вверх. Это, в свою очередь, существенно охладит глобальный спрос на сырье и подтолкнет страны к более активному переходу на возобновляемые источники энергии, полагают эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин раскрыл подробности об обстановке в зоне СВО
    Политика Бориса Надеждина задержала полиция
    Любовь Толкалина призналась в чувстве вины перед Юлией Высоцкой
    Самолет НАТО заметили над Рижским заливом
    Перспективы курса рубля оценили
    Тося Чайкина снялась в криминальной комедии
    Путин высказался о душе ребенка
    Популярный российский комик объяснил раздельный сон с женой
    Путин высказался об обратной связи с народом
    Боксера Костю Цзю вызвали на очную ставку по делу о мошенничестве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok