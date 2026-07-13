Прогноз роста мирового спроса на нефть заметно понизили

ОПЕК понизила на 190 тысяч баррелей в сутки прогноз роста мирового спроса на нефть

Среднесуточный мировой спрос на сырье в этом году составит 105,94 миллиона баррелей. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), опубликованном на сайте отраслевого объединения.

Аналитики третий месяц подряд понижают свой прогноз роста мирового спроса на нефть. Это происходит на фоне кризиса на Ближнем Востоке, вызванного войной в Иране и последовавшим за ней перекрытием ключевой региональной логистической артерии — Ормузского пролива.

В этот раз эксперты понизили прогноз роста глобального спроса на сырье на 190 тысяч баррелей в сутки. Предыдущая оценка подразумевала среднесуточный показатель в 2026 году на уровне 106,13 миллиона баррелей.

Нынешний пересмотр также был связан со слабым восстановлением спроса в Китае. Аналитики ожидают, что среднесуточный показатель в КНР в этом году вырастет лишь на 120 тысяч, до 17 миллионов баррелей. Китай является крупнейшим в мире импортером сырья. Динамика спроса в азиатской стране оказывает влияние на общемировую.

Тревожность участникам фондового рынка добавляет в том числе возобновление взаимных ракетных ударов США и Ирана. Если судоходство в Ормузском проливе останется нарушенным в августе, предупредил исполнительный вице-президент торгового отдела Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Филипп Хури, мировые цены на нефть вновь устремятся вверх. Это, в свою очередь, существенно охладит глобальный спрос на сырье и подтолкнет страны к более активному переходу на возобновляемые источники энергии, полагают эксперты.