ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.

Издание ссылается на публикацию в еженедельной газете террористов Al Naba. Telegram-канал Directorate 4 опубликовал скриншот материала. Авторы канала уточнили, что в статье не приводится подробностей теракта. Боевики объяснили долгое молчание тем, что опасались за безопасность устроивших подрыв.

Подъезд жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился ранним утром 31 декабря. Жертвами трагедии стали 39 человек. Следственный комитет не обнаружил следов взрывчатки на месте обрушения. Основной версией произошедшего стал взрыв бытового газа.

1 января в Магнитогорске сгорела маршрутка. В результате погибли три человека.

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