Названы сроки расселения рухнувшего дома в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что для расселения частично обрушившегося дома в Магнитогорске, скорее всего, понадобится год. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в среду, 16 января.

«Для этого будет построено новое здание», — сообщил он.

Глава региона уточнил, что до конца квартала будут демонтированы седьмой и восьмой подъезды, разрушенные взрывом.

Ранее в среду президент России Владимир Путин велел полностью расселить жилой дом в Магнитогорске. По его оценке, на эти цели потребуется минимум миллиард рублей. Средства будут выделяться из регионального и федерального бюджетов, уточнил глава государства. Экспертиза признала сохранившуюся часть дома пригодной для жизни, но в такой ситуации необходимо пойти навстречу людям, подчеркнул Путин.

Изначально местные власти, основываясь на заключении экспертов, планировали снести только два подъезда многоэтажки. Однако жильцы составили петицию, в которой объявили, что не желают оставаться в доме, где «погибли под завалами на морозе в мучениях десятки человек».

Борис Дубровский посчитал эту инициативу пляской на костях.

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел ранним утром 31 декабря. В результате погибли 39 человек.

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