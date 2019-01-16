Путин велел полностью расселить взорвавшийся дом в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин велел полностью расселить жилой дом в Магнитогорске, частично обрушившийся после взрыва газа, передает ТАСС.

«Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая», — сказал глава государства и подчеркнул, что необходимо пойти людям навстречу.

Как передает «Интерфакс», Путин оценил стоимость расселения здания минимум в миллиард рублей. По его словам, финансироваться работы будут из регионального и федерального бюджетов. «И с "Магниткой" (Магнитогорский металлургический комбинат — прим. «Ленты.ру») поговорим. Знаю, что они откликаются всегда на такие вещи», — сказал Путин.

Соответствующее заявление глава государства сделал на первом совещании с кабмином в этом году. Отмечается, что на нем присутствовал глава Челябинской области Борис Дубровский. Губернатору поручено представить предложения по вариантам расселения в кратчайшие сроки.

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Ранее сообщалось, что под снос пойдут только два подъезда многоэтажки. Людей, проживавших в них, обеспечат новыми квартирами за счет бюджета. Уцелевшую после взрыва часть дома признали безопасной. 9 января там начали восстанавливать газоснабжение. При этом местные жители неоднократно просили расселить здание полностью.

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел ранним утром 31 декабря. В результате погибли 39 человек. Следственный комитет неоднократно отвергал версию теракта.

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