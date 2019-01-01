В Магнитогорске на улице с обрушившимся подъездом прогремел второй взрыв

В центре Магнитогорска прогремел взрыв. Об этом пишет издание Znak со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон, установленный в маршрутном такси.

Позднее в экстренных службах города агентству РИА Новости подтвердили информацию о загоревшемся микроавтобусе. Сообщается о трех пострадавших.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы газеты Правда. 31 декабря по адресу проспект Карла Маркса, 164/2, в жилом доме взорвался газ, в результате чего обрушился подъезд здания. На данный момент известно о восьми погибших, судьба 32 человек остается неизвестной.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!



