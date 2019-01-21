Стало известно происхождение анонимных сообщений о бомбах в Магнитогорске

Анонимные письма с ложной информацией о заложенных бомбах в зданиях Магнитогорска присылались из-за рубежа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра города Сергея Бердникова.

«Корни уходят, я могу сказать, за границу. На самом деле они [авторы], может быть, и не знают, где Магнитогорск находится. Но, видимо, пользуясь случаем. Могу заверить, что никакой серьезности эти сообщения не несут», – сказал Бердников журналистам. Он не уточнил, откуда у него такая информация.

По словам чиновника, все учреждения, где якобы находились взрывные устройства, проверили сотрудники экстренных служб. Ни одно сообщение о бомбе не подтвердилось.

Ранее сообщалось о массовой интернет-рассылке писем с информацией о готовящихся взрывах в городе. Сообщения поступали как жителям, так и в городские учреждения, например в школу и городскую больницу №1. В мэрии говорили, что таким образом злоумышленники хотят «дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику». Граждан просили «не поддаваться на провокации».

18 января запрещенная в России организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в жилом доме и маршрутке в Магнитогорске. В ФСБ усомнились в достоверности этой информации и расценили заявление боевиков как вброс.

Основная версия причины обрушения подъезда дома – взрыв бытового газа. По данным следователей, на месте происшествия не было следов взрывчатых веществ или их компонентов.

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