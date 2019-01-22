Россиянин восемь лет отказывался платить за жилье и засудил коммунальщиков

Житель уральского села Щелкун Михаил Неуймин отсудил 720 тысяч рублей у коммунальщиков, за чьи услуги не платил в течение восьми лет и накопил долг 167 тысяч рублей, передает Ura.ru.

Таким способом мужчина протестовал против отказа управляющей компании ремонтировать его квартиру, в которой весной и летом текла с потолка вода, а стены гнили и покрывались плесенью.

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Предприятие отказалось платить должнику и оспорило решение суда первой инстанции, но Свердловский областной суд во вторник, 22 января, оставил его в силе.

Ранее во вторник чеченский министр заявил, что его республика обладает особым правом на списание долгов за газ из-за двух пережитых военных кампаний, «когда этим газом практически никто не пользовался».

18 января прокуратура Чечни сообщила о том, что обратилась в суд с требованием списать долги за газ всем жителям республики. В Госдуме в ответ предложили списать коммунальные долги сроком выше трех лет всем гражданам страны, так как их все равно невозможно взыскать.

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