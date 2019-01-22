Чечня заявила об особом праве списать долги за газ

Чечня обладает правом на списание безнадежных долгов за газ, так как регион пережил две военные кампании, за время которых якобы и накопилась задолженность. Об этом заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, сообщает ТАСС.

«Учитывая специфику нашего региона, а именно прошедшие войны, когда этим газом практически никто не пользовался, прокуратура сделала такой шаг — правильный и отвечающий интересам чеченского народа», — заявил министр региона, отметив, что «никаких суперправ по отношению к федеральному центру у республики нет».

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Умаров также отметил, что другие регионы также могут последовать примеру Чечни, если смогут обосновать такую необходимость. «Пишите, обращайтесь в суд и прокуратуру, это ваше право», — резюмировал представитель республики.

Ранее в госкомпании «Газпром» уточнили размер задолженности и сроки формирования долгов за газ. По словам представителей «дочки» «Газпрома», обсуждаемая задолженность сформировалась с начала 2007-го по сентябрь 2015 года. С 2009 года режим контртеррористической операции (КТО) на территории Чеченской Республики снят.

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