«Газпром» уточнил сумму долга Чечни за газ

Госкомпания «Газпром» уточнила сумму задолженности жителей Чеченской Республики за газ. В пресс-службе дочернего подразделения — «Газпром межрегионгаз» — радиостанции «Говорит Москва» уточнили, что сумма долга составляет более девяти миллиардов рублей.

«Подтверждаем, что размер просроченной задолженности, о которой идет речь, составляет 9,353 миллиарда», — рассказали в пресс-службе компании, уточнив, что эта задолженность сформировалась с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года.

Также в компании отметили, что в судебном решении Заводского районного суда Грозного данные о сумме задолженности жителей Чечни не отражены. «Данные о сумме задолженности, в отношении которой принято судебное решение, действительно отсутствуют в резолютивной части решения суда, но они есть в мотивировочной (содержательной) части», — отметили в «дочке» госкомпании.

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Ранее заместитель гендиректора по реализации газа «Газпром межрегионгаз Грозный» Рустам Амерханов сообщил, что в решении суда сумма списанной задолженности не была отражена вовсе. А саму информацию о долгах в девять миллиардов рублей он назвал информационным вбросом, невзирая на то, что эта информация была официально объявлена прокуратурой республики.

«Дочка» «Газпрома» решила обжаловать решение чеченского суда о списании девяти миллиардов долгов 21 января. Чеченская прокуратура опубликовала решение суда 18 января, в нем говорилось, что девять миллиардов долгов за газ необходимо списать, так как они безнадежные и представляют общественную опасность в лице возможных протестов среди гражданского населения.

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