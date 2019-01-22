В «Газпроме» опровергли списание девяти миллиардов долгов жителям Чечни

В решение суда о списании долгов за газ жителям Чечни не указана сумма в девять миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель генерального директора по реализации газа «Газпром межрегионгаз Грозный» Рустам Амерханов, сообщает ТАСС.

По его словам, сумму никто не озвучивал, а в решении суда формулировка: обязать «Газпром межрегионгаз Грозный» применить методику по списанию безнадежной дебиторской задолженности.

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Амерханов предположил, что сообщения о сумме в девять миллиардов рублей — информационный вброс.

Ранее 21 января сообщалось, что дочернее подразделение государственной компании «Газпром» обжаловало решение Заводского районного суда Грозного, который постановил простить долги за газ.

18 января прокуратура Чеченской Республики признала безнадежными долги жителей республики перед «дочкой» «Газпрома» и постановила списать их. Свое решение в ведомстве объяснили истечением срока давности и потенциальными протестами. Заявления чеченских властей фактически спровоцировали аналогичные реакции в других регионах России. Вслед за Чечней списания долгов потребовали в Смоленской, Астраханской и Самарской областях, Чувашской Республике.

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