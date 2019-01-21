Списание долгов Чечне объяснили

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» причины списания долгов региона за газ.

По словам Умарова, Чечня не пользовалась газом до окончания военных действий в регионе, а также «несколькими годами позже». Поэтому, по его мнению, регион не должен платить те долги, которые образовались в течение этого времени. Он также подчеркнул, что в данном случае речь идет о справедливости «правосудия и государства».

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Министр также отметил, что Чечня — это регион со своей историей и спецификой; однако это не значит, что она имеет больше прав, чем остальные регионы. Кроме того, республика аккуратно платила и платит по долгам, добавил он.

Ранее в январе стало известно, что грозненский суд обязал региональный филиал «Газпрома» аннулировать задолженности населения за газ. Они были признаны безнадежными. 21 января компания обжаловала это решение. Также списать долги за газ попросили и в других регионах России: Смоленской, Астраханской и Самарской областях, а также Чувашской Республике.

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