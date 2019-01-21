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В Кремле отреагировали на просьбы регионов списать долги за газ

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Дмитрий Песков

При списании долгов за газ должны учитываться интересы как самих потребителей, так и поставщика услуг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 21 января.

«Вопрос этот чрезвычайно сложный, в данном случае товар поставлен конечному потребителю и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ. Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без [учета] интересов компании и в то же время без учета интересов простых граждан — невозможно», — сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал просьбу ряда регионов списать задолженность за газ по примеру Чечни.

18 января стало известно, что чеченцам простили девять миллиардов газовых долгов из-за угрозы протестов. Местное отделение «Газпрома» с решением суда не согласилось и намерено его опротестовать.

Между тем в двух субъектах — Чувашии и Смоленской области — выступили с аналогичным прошением. Депутат Смоленской областной Думы Андрей Шапошников обратил внимание на равные права субъектов Федерации, прописанные в Конституции. Депутат Государственного совета Чувашии Константин Степанов указал на схожесть Чеченской и Чувашской Республик.

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