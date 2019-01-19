В Чувашии захотели списания долгов за газ вслед за Чечней

Депутат Государственного совета Чувашии Константин Степанов попросил прокурора республики поспособствовать списанию долгов населения за газ. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Степанова, Чеченская и Чувашская республики очень похожи. «Ну, в Чечне прокуратура выиграла суд и помогла списать безнадежные 9 миллиардов, которые негативно сказывались на соцнапряженности граждан. А мы чем хуже? Ничем, поэтому написал обращение прокурору», — отчитался депутат.

К публикации он прикрепил отправленный прокурору Василию Пословскому документ. В тексте обращения Степанов просит его провести проверку деятельности филиала «Газпрома» в Чувашии и установить возможность списания долгов.

Идентичное обращение также было зафиксировано в Смоленской области.

Ранее в январе стало известно, что грозненский суд обязал региональный филиал «Газпрома» аннулировать задолженности населения за газ. Они были признаны безнадежными. Постановление может быть опротестовано.

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