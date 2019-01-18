«Газпром» отказался простить долги чеченцам

Дочернее подразделение госкомпании «Газпром» — «Газпром межрегионгаз» — намерено опротестовать решение чеченского суда о списании девяти миллиардов рублей долга за газ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение «дочки» «Газпрома».

«Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность является безнадежной к взысканию. Намерены обжаловать решение суда», — говорится в сообщении «Газпром межрегионгаза».

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Районный суд Грозного ранее признал необходимость списать девять миллиардов рублей долгов жителей Чеченской республики за газ. Причиной для списания стало то, что местное подразделение «Газпром межрегионгаза» не предоставило документы о списании задолженности и пыталось востребовать эти средства.

Суд принял решение списать задолженность, признав ее безнадежной к взысканию. «Требования же вернуть деньги могли спровоцировать в обществе социальную напряженность и привести к массовым протестам», — говорится в сообщении прокуратуры, которая выступает участником судебного процесса.

На конец 2015 года общая задолженность населения и теплоснабжающих организаций и предприятий перед «Газпромом» оценивалась в 152,1 миллиарда рублей. Премьер-министр России Дмитрий Медведев еще в марте 2016 года потребовал от госкомпании разобраться с этими долгами и предоставить дорожную карту по их реструктуризации.

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