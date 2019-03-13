Коммунисты из Новосибирска добились установки бюста Сталина

Художественный совет мэрии Новосибирска согласовал эскиз скульптурной композиции с бюстом Иосифа Сталина. В ближайшие два месяца памятник будет возведен на Большевистской улице у здания областного комитета КПРФ, сообщает портал НГС со ссылкой на руководителя инициативной группы по установке монумента Алексея Денисюка.

По информации издания, по бокам от бюста хотят повесить таблички с прославлением советского лидера в стихах и цитатой самого Сталина. Денисюк подчеркнул, что партия взяла на себя все обязательства и расходы по установке памятника.

В ноябре 2018 года после отказа правительства Новосибирска увековечить советского вождя в городе коммунисты вызвались установить памятник до 9 мая 2019 года за свои деньги. Помимо этого они согласились содержать памятник в надлежащем состоянии, установить на его территории освещение и видеонаблюдение, а также круглосуточную охрану.

Ранее через официальный сайт города было получено 243 отклика по поводу проекта. За установку памятника поступило 155 писем, однако 97 оказались идентичными. Неоднозначные результаты смутили власти, и документ был направлен на рассмотрение художественного совета Новосибирска.

Художественный совет не поддержал идею возведения памятника Сталину, мотивируя это тем, что размещение монумента может «повлечь оскорбление чести и достоинства» части жителей города, а сама личность Сталина «вызывает полярные оценки».

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