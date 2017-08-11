Новосибирские сталинисты потребовали снести памятник Николаю II

В Новосибирске группа активистов, выступающих за установку в городе памятника Иосифу Сталину, обратилась в прокуратуру с требованием снести памятник Николаю II и цесаревичу Алексею. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 11 августа.

Отмечается, что аналогичные обращения они отправили мэру города Анатолию Локтю и губернатору области Владимиру Городецкому.

По мнению активистов, памятник был установлен незаконно. В частности, они отмечают, что участок, на котором установлен памятник, принадлежит Новосибирской области, а не РПЦ, как сообщалось ранее.

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«Памятник Николаю II установлен без прохождения предусмотренных законодательством процедур согласования. Поэтому памятник подлежит сносу, как самовольно установленное строение. Установка памятника Николаю II в обход законных процедур создает правовой прецедент, дающий нам полное право поступить аналогичным образом — установить памятник Сталину без согласования с властями в центре города», — отмечается в сообщении.

1 августа житель Новосибирска попытался топором разбить памятник Николаю II. Он был остановлен сотрудниками вневедомственной охраны. Отмечается, что мужчине удалось повредить голову скульптуры цесаревича Алексея. Было возбуждено дело о вандализме.

Памятник последнему российскому императору Николаю II и цесаревичу Алексею был открыт 16 июля в Новосибирске у собора Святого Александра Невского.