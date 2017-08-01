Житель Новосибирска повредил топором памятник Николаю II и цесаревичу Алексею

В Новосибирске мужчина попытался топором разбить установленный чуть более двух недель назад памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

По словам собеседника агентства, экипаж вневедомственной охраны заметил около памятника мужчину с лестницей, который топором наносил удары по памятнику. Увидев стражей порядка, он попытался скрыться, но был задержан.

Злоумышленником оказался житель Новосибирска 1985 года рождения. «Пока он не пояснил причины своего поступка, однако в настоящее время в ходе проверки они выясняются», — сказали в пресс-службе.

Нанесенный ущерб устанавливается. Мужчине удалось повредить голову скульптуры цесаревича Алексея. Как сообщает портал «НГС.Новости», в настоящее время голова обмотана материей.

Памятник последнему российскому императору Николаю II и цесаревичу Алексею был открыт 16 июля в Новосибирске у собора имени Александра Невского.