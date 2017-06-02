В Полтаве памятник Мазепе вновь облили краской

В Полтаве неизвестные облили краской памятник Мазепе. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает «РИА Новости Украина» со ссылкой на областное управление полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

2 июня 2016-го в Полтаве неизвестные также облили желтой краской открытый президентом Украины Петром Порошенко памятник Мазепе.

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Памятник гетману Войска Запорожского был открыт Порошенко в начале мая того же года. «Еще когда Петр I рубил для России окно в Европу, Украина времен Мазепы ходила в Европу через дверь», — объяснил важность этой фигуры для страны глава государства.

Иван Мазепа будучи гетманом Войска Запорожского левого берега Днепра и сподвижником русского царя Петра I, перешел на сторону противника России в Северной войне — Швеции. Петр I после этого приказал изготовить в единственном экземпляре Орден Иуды для Мазепы. Русской православной церковью Мазепа был предан анафеме. После поражения шведов под Полтавой в 1709 году гетман бежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры.