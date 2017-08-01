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В Луганске неизвестные подорвали памятник ополченцам

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В результате подрыва поврежден установленный в центре Луганска памятник защитникам Республики «Они отстояли Родину». Об этом сообщает «ЛуганскИнформЦентр».

По данным Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, взрыв произошел в ночь на вторник, 1 августа, в парке Дружбы народов. Взрывное устройство было закреплено на фигуре, символизирующей ополченца. Она получила серьезные повреждения.

«Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет. Ведутся следственные действия», — отметили в ведомстве.

Ранее памятник уже подвергался покушению со стороны неизвестных. В ночь на 1 сентября 2016 года неизвестные подорвали монумент, в результате чего незначительные повреждения получила скульптура казака-ополченца. Уже в сентябре прошлого года монумент был восстановлен.

Торжественная церемония открытия памятника, в которой принял участие глава ЛНР Игорь Плотницкий, состоялась 12 мая 2015 года, в День ЛНР.

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