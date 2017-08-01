В ЛНР назвали терактом подрыв памятника ополченцам

Подрыв памятника ополченцам в Луганске является терактом. Об этом говорится в заявлении главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого, опубликованном во вторник, 1 августа, на официальном сайте.

«Многократно показав свое бессилие на поле боя, за столом переговоров и в организации блокады, киевский режим занялся единственным делом, которое у него пока получается, — крушить памятники. И что самое отвратительное: действуя по методичкам ИГИЛа (группировка «Исламское государство», запрещена в России — прим. «Ленты.ру»), Киев вовлекает в террористическую деятельность детей», — прокомментировал Плотницкий.

Он призвал всех жителей ЛНР сплотиться, быть бдительными, а также сообщать на горячую линию о подозрительных людях и предметах. «Все вместе мы защитим свою землю, своих детей, свои памятники», — сказал глава республики.

Ранее во вторник стало известно, что в ночь на 1 августа в результате подрыва был поврежден установленный в центре Луганска, в парке Дружбы народов, памятник защитникам республики «Они отстояли Родину». «Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет. Ведутся следственные действия», — отметили в народной милиции ЛНР.

Монумент уже подвергался атакам. В ночь на 1 сентября 2016-го злоумышленники также подорвали его, в результате чего незначительные повреждения получила скульптура казака-ополченца. Позднее в том же месяце памятник был восстановлен.

Торжественная церемония открытия скульптурного комплекса состоялась 12 мая 2015 года, в День ЛНР.