Памятник Ивану Грозному в Москве потребовали демонтировать

Памятник царю Ивану IV Грозному на «Аллее правителей» в Москве был установлен незаконно, и его необходимо демонтировать. Об этом в четверг, 27 июля, агентству городских новостей «Москва» заявил зампредседателя комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Лев Лавренов.

По его словам, подобные инициативы должны обязательно проходить через его комиссию. «Потом должно это утверждаться на заседании Московской думы. Ничего этого не было. То есть это совершенно незаконно», — отметил Лавренов.

Он добавил, что вопрос о демонтаже будет рассмотрен на следующем заседании комиссии в сентябре, если памятник не уберут до этого момента. Повторная же его установка возможна только при выдаче разрешительных документов.

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Появление нового монумента в городе, без одобрения профильной комиссии, недопустимо даже на временной основе, подчеркнул Лавренов.

Памятник царю Ивану IV появился на «Аллее правителей», созданной Российским военно-историческим обществом (РВИО) в Петроверигском переулке Москвы, в среду, 26 июля. На этой аллее представлены 33 бюста российских правителей авторства Зураба Церетели: от князя Рюрика до главы Временного правительства Александра Керенского.

Весной монумент был установлен в городе Александрове Владимирской области, но из-за недовольства общественности его демонтировали. Администрация города объяснила это решением о переносе церемонии открытия памятника на лето. В июне автор скульптуры Василий Селиванов передал монумент на ответственное хранение РВИО.