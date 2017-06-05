Авторы памятника Ивану Грозному в Александрове увезли скульптуру из города

Руководство фонда «Русский витязь» и скульптор Василий Селиванов забрали у местных властей предназначавшуюся для города Александрова (Владимирская область) скульптуру Ивана Грозного. Сейчас они рассматривают другие варианты для ее размещения. Установка памятника в городе состоится, если районная администрация извинится за снос скульптуры с постамента, сообщает ТАСС со ссылкой на президента фонда Дмитрия Лысенкова.

По мнению Лысенкова, на территории городского МГУП «Благоустройство», где хранился памятник, никто не гарантировал его сохранность, и авторы переживали за его физическое состояние. Сейчас скульптуру перевезли на склад фонда «Русский витязь».

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Лысенков заявил, что ему пришло уже несколько предложений альтернативных мест для памятника, в том числе в Москве, в Тульской области, в Подмосковье и на юге России. Окончательное решение о переносе еще не принято, и представители «Русского витязя» не собираются демонтировать постамент стоимостью около одного миллиона рублей.

Районные власти заявили, что если «Русский витязь» все-таки увезет монумент из города, они найдут других инвесторов, и закончат проект. «Мы сделаем благоустройство набережной и обязательно поставим памятник Ивану Грозному», — заявил агентству глава администрации Александровского района Игорь Першин.

В конце апреля памятник русскому царю исчез с места установки, пока его автор — скульптор Василий Селиванов — ходил на обед. Свидетели произошедшего были уверены, что монумент украли. При этом в администрации города тогда заявили, что памятник увезли с их разрешения, поскольку его открытие перенесли на лето.