В подмосковной Рузе задумались об установке памятника Ивану Грозному

Картина В. М. Васнецова «Царь Иван Грозный»

В подмосковном городе Руза планируют установить памятник царю Ивану Грозному. Об этом «Интерфаксу» сообщили в администрации Рузского городского округа пятницу, 17 февраля.

«Считается, что именно во времена правления Ивана Грозного Руза приобрела важное военное значение, ее земли были выделены в опричнину — удел с особой территорией, войском и аппаратом, доходы с которого поступали в государственную казну», — объяснил собеседник агентства.

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Возведение монумента планируется финансировать из внебюджетных источников. Выбрать место для него будет предложено местным жителям.

Отмечается, что установка памятника состоится в рамках проекта «Руза — исторический город», направленного на привлечение туристов. Также в городе планируется повесить адресные таблички с историческими названиями улиц.

Первый в России памятник Грозному открыли в Орле в октябре 2016 года. Из-за недовольства местных жителей место установки монумента пришлось поменять.

