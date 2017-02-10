Орловский областной суд оценит законность установки памятника Ивану Грозному

Бывший депутат горсовета Орла Юрий Малютин обратился в областной суд с просьбой проверить законность установки памятника царю Ивану Грозному. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

«Я подал апелляционную жалобу на решение суда. Ответчики, как и исковые требования, прежние — это мэр и глава Орла, а также горсовет», — сказал Малютин.

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В ноябре 2016 года Заводской районный суд Орла пришел к выводу, что памятник Ивану Грозному был возведен без нарушений, хотя Малютин в иске утверждал, что монумент установлен незаконно в границах крепости «Детинец» — памятника археологии города Орла.

В том же месяце телеканал «360» сообщал, что районный суд принял в общей сложности три иска, связанных с установкой памятника Ивану IV.

Первый в России монумент этому царю открыли на набережной в Орле 14 октября. Памятник изначально планировали установить напротив Театра юного зрителя в центре города, однако из-за недовольства местных жителей перенесли.