Убранный из Александрова памятник Ивану Грозному появился в Москве

В центре Москвы в Петроверигском переулке на «Аллее правителей» появился памятник царю Ивану IV Грозному, сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).

Автор скульптуры, Василий Селиванов, передал памятник на ответственное хранение РВИО. Теперь он находится около «Аллеи правителей» рядом с еще 33 бронзовыми бюстами авторства Зураба Церетели. Там представлены значимые деятели российской истории. До конца года к Ивану Грозному добавятся Владимир Ленин и Борис Ельцин.

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Изначально монумент должны были установить в Александрове Владимирской области, но установку отменили из-за недовольства общественности.

5 июня Селиванов и его единомышленники из фонда «Русский витязь» забрали у властей Александрова скульптуру и вывезли ее из города. В конце апреля памятник русскому царю исчез с места установки, пока его автор ходил на обед. Свидетели произошедшего были уверены, что монумент украли. При этом в администрации города тогда заявили, что памятник увезли с их разрешения, поскольку его открытие перенесли на лето.

Василий Селиванов — скульптор, график и живописец, член Союза художников России, член Союза художников Москвы и международного художественного фонда. Создал также памятники Кузьме Минину в Богородске, Льву Толстому в Пушкино.

Первый в России памятник Ивану Грозному был открыт 14 октября 2016 года в Орле.