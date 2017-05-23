Амурские школьники разбили памятник Ленину из-за несогласия с его политикой

Подростки из поселка Ушумун (Амурская область) повредили памятник Владимиру Ленину из-за разногласий с ним по политическим вопросам. Об этом сообщается на сайте регионального отделения КПРФ.

В День пионерии 19 мая двое учащихся восьмого и девятого классов ушумунской школы разбили монумент при помощи предметов, напоминающих бейсбольные биты. Они повредили руки и ноги скульптуры, откололи часть пиджака, разбили постамент и вазоны.

Подростки признали вину, свои действия они объяснили разногласиями с политикой Ленина. По словам директора школы, ранее ученики не были замечены в хулиганских выходках, а один из них недавно занял второе место в олимпиаде по истории. Школьники уже заявили о готовности восстановить скульптуру вместе с родителями.

Как сообщили РИА Новости в Забайкальском линейном управлении МВД на транспорте, полицейские провели со школьниками беседу в присутствии родителей. Был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Памятник Ленину в Ушумуне был установлен в 1939 году. Он считается объектом монументального искусства регионального значения.

В июне 2016 года в Москве в одном из дворов памятник Ленину снесли с постамента и обезглавили. Рядом был прикреплен лист с ребусом, разгадка к которому — слово «вешатель».