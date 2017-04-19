В Ленобласти коммунисты отказались митинговать на кладбище без памятника Ленину

Администрация Шлиссельбурга (Ленинградская область) предложила коммунистам провести митинг в честь дня рождения вождя революции Владимира Ленина на кладбище. Об этом сообщает интернет-издание 47news.ru.

Активисты просили выделить им для проведения мероприятия 22 апреля площадку в местном парке Победы. Там находится бюст Ленина, к которому они хотели возложить цветы.

«Место для возложения цветов к памятнику [Владимиру Ильичу] Ленину и рекомендованное место для проведения митинга в честь дня рождения вождя мирового пролетариата имеют между собой довольно приличное расстояние, — говорится в обращении коммунистов к чиновникам. — Считаем возможным проведение митинга по указанному в рекомендации адресу, если туда же будет перенесен памятник».

Материалы по теме «Пустая голова и тело без сердца» Художник Олег Кулик о том, почему Ленина следует оставить как арт-объект

По словам главы администрации города Николая Хоменко, сейчас в целом остается под вопросом проведение акций на кладбище — соответствующие постановления может отменить прокуратура. «А Ленина мы, конечно, переносить не будем», — добавил он.

По данным издания, 17 апреля власти Шлиссельбурга согласовали проведение на кладбище еще одного митинга — против «невыносимых условий ЖКХ». Активисты, запланировавшие акцию на 23 апреля, также просили выделить площадку в парке Победы.

В администрации города также подчеркнули, что предложенная митингующим площадка регулярно используется для проведения массовых мероприятий.