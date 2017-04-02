Россия
 

В РПЦ высказались за вынос тела Ленина-богохульника из Мавзолея

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Русская православная церковь (РПЦ) выступает за то, чтобы убрать тело Владимира Ленина из Мавзолея. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Представитель РПЦ подчеркнул, что во время Октябрьской революции «были жертвы, а были палачи». «Именами палачей нельзя называть улицы и площади, имена террористов и революционеров не должны увековечиваться (...), мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение», — заявил он.

В то же время с решением о захоронении тела Ленина в России «опоздали уже на четверть века», считает митрополит. «Вот когда памятник Дзержинскому с площади Дзержинского убирали, вот тогда же надо было и вынести тело Ленина из мавзолея», — сказал он. Представитель церкви добавил, что «нужно дождаться того момента, когда вокруг этого вопроса в обществе будет согласие».

«Мавзолей и мумифицированное тело — это тот реликт прошлого, от которого давно следовало бы отказаться», — заметил митрополит. При этом, по его словам, Ленина «нельзя погребать по православным обрядам и традициям, потому что он был вероотступником, богохульником, (...) сам себя отлучил от церкви». «Поэтому его следует погребать по тому обряду, который он заслужил», — подчеркнул Иларион.

В марте Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) призвал освободить Красную площадь от «останков главного гонителя и мучителя XX века», что должно послужить «одним из символов примирения русского народа с Господом». В ответ зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил, что призывы убрать тело Ленина из Мавзолея не соответствует православным канонам.

В апреле 2016 года ВЦИОМ провел среди россиян опрос, нужно ли хоронить вождя Октябрьской революции. 60 процентов респондентов ответили положительно, 36 процентов торопят с этим властей, а 24 процента предлагают подождать, пока уйдет последнее поколение людей, которым Ленин был дорог.

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