В КПРФ сопоставили идею убрать Ленина из Мавзолея с православными канонами

Призывы убрать тело Владимира Ленина из Мавзолея не соответствует православным канонам, заявил зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин. Таким образом он прокомментировал соответствующую инициативу Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ), передает РИА Новости в понедельник, 13 марта.

Коммунист упрекнул РПЦЗ за отсутствие реакции на проблемы, с которыми церковь сталкивается на территории других стран, в том числе «по всей Украине». «Я что-то не слышал заявления зарубежной церкви в защиту интересов и прихожан, и имущества, которое сжигается и уничтожается, — отметил Кашин. — А тут поджигать (депутат, по всей видимости, имел ввиду «разжигать» — прим. «Ленты.ру») не надо, это не в духе православных канонов».

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Кашин подчеркнул, что Ленин похоронен на основании решения, принятого высшим органом госвласти страны, правопреемником которой выступает Россия.

«Духовностью пусть занимаются, а не очевидным подливанием масла в огонь», — заключил зампред ЦК КПРФ.

В воскресенье Архиерейский синод РПЦЗ призвал освободить Красную площадь от «останков главного гонителя и мучителя XX века», что должно послужить «одним из символов примирения русского народа с Господом». По данным РИА Новости, текст был оглашен во всех приходах РПЦЗ. В то же время в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ отказались комментировать заявление зарубежной церкви. До этого представители отдела говорили, что решение по телу Ленина не является для «сверхпринципиальным моментом» для РПЦ.

В декабре 2016 года две епархии Украинской православной церкви Московского патриархата сообщили, что во время артобстрела Дебальцево пострадал Александро-Невский храм. В августе снаряд полностью разрушил храм святого праведного Иооанна Кронштадтского в городе Кировское, три человека погибли.