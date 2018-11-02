Власти российского города получили 97 одинаковых писем по поводу Сталина

Новосибирская мэрия проанализировала отзывы местных жителей по поводу установки в городе памятника Иосифу Сталину. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте учреждения.

Сообщается, что через официальный сайт города было получено 243 отклика по поводу проекта. «За установку памятника выступило 155 участников общественного обсуждения. 97 писем в поддержку памятника имеют идентичный текст», — говорится в протоколе.

Также отмечается, что 85 проголосовавших выступили против, еще три сообщения оказались пустыми.

Голосование проводилось с 9 по 29 октября 2018 года. Из-за слишком противоречивых результатов мэрия решила направить документ на рассмотрение художественного совета Новосибирска.

В сентябре 2017 года сообщалось, что россиян, одобряющих установку памятника генеральному секретарю ЦК КПСС Иосифу Сталину, стало больше. Согласно данным социологического опроса «Левада-Центра», количество положительно настроенных к такому монументу российских граждан выросло до 39 процентов, по сравнению с 36 процентами в 2005 году.

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