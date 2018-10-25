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Церковь Московского патриархата на Украине обклеили плакатами со Сталиным

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В украинском Львове неизвестные развесили по территории храма Святого Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) плакаты с председателем Совета министров СССР Иосифом Сталиным. Информация об этом появилась на сайте Львовской епархии.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь с 20 на 21 октября. Под изображениями Сталина на плакатах также сделана надпись «Сталинский патриархат — настоящее каноническое название московской православной церкви».

Священнослужители выразили свою обеспокоенность и добавили, что еще в феврале текущего года храм пострадал в результате поджога и сейчас восстанавливается, при этом совершивших преступление так и не нашли.

«Обращаемся к тем, у кого зреют подобные преступные планы, и просим прекратить раздувание межконфессиональной вражды в этот важный момент церковной истории Украины. (..) Просим прихожан Свято-Владимирской церкви сохранять спокойствие, молиться и положить решение ситуации на промысел Божий, во всесильные руки Господни», — добавили в епархии.

В начале октября Вселенский (Константинопольский) патриархат приступил к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине. 11 октября Синод Константинопольского патриархата снял анафему с глав Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

В связи с этим Русская православная церковь (РПЦ) 15 октября разорвала евхаристическое общение с Вселенским патриархатом, а 20 октября объявила Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам. 19 октября Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) поддержал позицию РПЦ и объявил решения Константинополя недействительными.

В сентябре 1943 года после встречи иерархов РПЦ со Сталиным в Москве прошел первый с 1918 года архиерейский собор Русской церкви. Собор единогласно избрал митрополита Московского и Коломенского Сергия патриархом Московским и всея Руси.

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