Памятник Сталину в Новосибирске установят вопреки городским властям

После отказа властей Новосибирска увековечить советского вождя Иосифа Сталина в городе, активисты приняли предложение об установке монумента на территории областного комитета КПРФ. Об этом говорится в сообщении инициативной группы, передает «Интерфакс».

Согласно договору между активистами и коммунистами, последние обязуются установить памятник до 9 мая 2019 года за свои деньги. Помимо этого, они должны содержать памятник в надлежащем состоянии, установить на его территории освещение и видеонаблюдение, а также круглосуточную охрану. В случае повреждения вандалами коммунисты должны восстановить монумент за свой счет.

При этом памятник будет принадлежать представителю инициативной группы Алексею Денисюку. Он сможет проходить к монументу в любое время, в частности, для проведения публичных мероприятий.

Художественный совет Новосибирска мотивировал свой отказ тем, что размещение памятника может «повлечь оскорбление чести и достоинства» части жителей города, а сама личность Сталина «вызывает полярные оценки».

Голосование об установке памятника проводилось с 9 по 29 октября 2018 года. За установку памятника поступило 155 отзывов, однако 97 из них имели идентичный текст. Из-за слишком противоречивых результатов мэрия решила направить документ на рассмотрение художественного совета Новосибирска.

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