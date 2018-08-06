Под Челябинском всплыл бюст Сталина

В городе Куса Челябиской области на дне обмелевшего пруда обнаружили памятник Сталину, который был разломан и выброшен в воду в конце 50-х годов прошлого века. Об этом пишет издание «Жизнь района».

Материалы по теме Тень отца народов Кто и зачем поднял Сталина из могилы

Находку обнаружил местный фотограф, гулявший с дочерью по берегу. Монумент стал виден, поскольку воду из пруда слили в связи с предстоящим ремонтом плотины.

В сентябре 2017 года социологи «Левада-Центра» опубликовали данные опроса, согласно которому все больше россиян стали одобрять установку памятников Иосифу Сталину. За последние 12 лет число одобряющих появление таких монументов выросло с 36 до 39 процентов, а тех, кто против, наоборот, снизилось — с 53 процентов до 38, отмечали исследователи.

Культ личности Сталина был развенчан ХХ съезде КПСС в 1956 году. Никита Хрущев выступил с докладом, в котором были признаны многочисленные беззакония предыдущих лет, масштабы репрессий. Первый секретарь ЦК КПСС говорил о полном пренебрежении Сталина принципам коллективного руководства, о личной причастности к репрессиям.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!