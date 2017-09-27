Новосибирский колледж отказался поставить бюст Сталина во дворе

Коллектив новосибирского технического колледжа имени Александра Покрышкина выступил против установки бюста председателя совета министров СССР Иосифа Сталина рядом с учебным заведением. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает «Тайга.инфо».

Издание цитирует письмо директора колледжа Галины Талюкиной мэру Новосибирска Анатолию Локтю. В нем говорится, что у советского вождя были «сложные отношения» с маршалом авиации, в честь которого назвали учебное заведение.

«В силу реальных исторических фактов отношение к его персоне в обществе на сегодняшний день достаточно неоднозначное», — заявила директор.

Как отмечает издание, установить памятник Сталину на территории колледжа предложила мэрия. В мае там открыли мемориально-исторический парк «Патриот» с бюстами Жукова, Рокоссовского и Талалихина.

В сентябре социологи «Левада-Центра» опубликовали данные опроса, согласно которому все больше россиян стали одобрять установку памятников Иосифу Сталину. За последние 12 лет число одобряющих появление таких монументов выросло с 36 до 39 процентов, а тех, кто против, наоборот, снизилось — с 53 процентов до 38, отмечали исследователи.

Советского военачальника Александра Покрышкина называли одним из самых результативных пилотов-истребителей среди летчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Первый трижды Герой Советского Союза, он смог стать генерал-майором авиации только после смерти Сталина.

