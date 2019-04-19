У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда

Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сведениям о доходах, число земельных участков у Крюка увеличилось с 190 до 194. Их площадь составила 359 квадратных километров. Для сравнения, площадь административного центра ЯНАО — Салехарда — чуть меньше 85 квадратных километров.

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В 2018 году доходы Крюка сократились в три раза, он заработал 17 миллионов рублей. Депутат имеет в пользовании квартиру площадью 104 квадратных метра, а в собственности — дом, квартиру, гараж и два нежилых помещения.

В декабре 2018 года восемь муниципальных депутатов в Омской области лишились мандатов из-за того, что в срок не отчитались о своих доходах и имуществе за 2017 год.

В мае 2018 года сообщалось, что 68 депутатов региональных законодательных собраний жили за чертой бедности — их доходы оказались ниже годового прожиточного минимума.

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