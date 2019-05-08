Единственная женщина-губернатор в России заработала меньше своих подчиненных

Единственная в России женщина-губернатор — глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова — в прошлом году заработала меньше всех своих заместителей. Декларация ее доходов размещена на сайте администрации региона, данные о доходах ее подчиненных — на сайте правительства.

За 2018 год Комарова заработала 3,1 миллиона рублей. В то же время первый вице-губернатор Югры Геннадий Бухтин задекларировал доход в 10,6 миллиона рублей, а вице-губернатор Алексей Шипилов — 10,5 миллиона. Больше всех в прошлом году заработал заместитель Комаровой, курирующий сферы культуры и спорта, Юрий Южаков — его задекларированный доход составил более 12 миллионов рублей.

Меньше всех из заместителей Комаровой заработал куратор экономического блока Николай Милькис, который задекларировал доход в размере 3,6 миллиона рублей, что на 500 тысяч рублей больше, чем в отчете самой Комаровой.

В марте вице-премьер Ольга Голодец заявила, что российские женщины в среднем зарабатывают на 30 процентов меньше мужчин. По ее словам, россиянки имеют много возможностей, но все равно не достигают того же карьерного роста и дохода, как мужчины.

В 2018 году министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что женщины имеют некоторые профессиональные преимущества перед мужчинами, так как они более последовательны и обладают «параллельным мышлением». При этом одно из исследований отечественного рынка труда показало, что женщины в среднем имеют более низкие зарплатные ожидания.

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