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Назван главный изъян жилья в культурной столице России

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Приобретение самого недорогого индивидуального жилья в центре города на Неве — квартиры-студии — может обернуться неприятностями, говорится в сообщении агентства «Доли.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Риелторы отмечают, что большинство таких студий имеют общую площадь не более 25 квадратных метров и образованы за счет деления бывших коммунальных квартир. При этом формально они являются не отдельной жилплощадью, а долями.

«Основной сложностью и опасностью для тех, кто хочет купить студию в центре, выступает неузаконенная перепланировка, — поясняют эксперты. — При обнаружении данного факта владельца могут обязать вернуть объект в первоначальное состояние. Такая операция является крайне трудоемкой и дорогостоящей. Кроме того, отметим, что ответственность за перепланировку возлагается на хозяина помещения, а не на того, кто ее сделал».

Кроме того, указывают риелторы, у покупателей студий могут возникнуть сложности с нотариальным обеспечением сделки. Но несмотря на юридическую небезупречность таких квартир, они стоят достаточно дорого, почти столько же, сколько «вторичка» в окраинных районах. «Квадратный метр хорошей студии в Калининском районе на севере города, которая располагается в так называемой "новой вторичке" (в современном доме — прим. «Ленты.ру»), стоит 136 тысяч рублей. Для сравнения — средняя цена за квадратный метр в Петроградском районе в июне 2019-го — около 142 тысяч рублей».

Ранее, в июне 2019-го, риелторы уличили петербуржцев в нежелании покидать коммунальные квартиры. По словам экспертов, многие жители Северной столицы не хотят выселяться из коммуналок, расположенных в центре города, потому что сдают недвижимость в аренду туристам и таким образом получают неплохой доход.

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