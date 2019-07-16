Московское жилье оказалось в разы просторнее жилья в провинции

Площадь жилых комплексов, строящихся в Москве, достигает 50 тысяч квадратных метров, тогда как аналогичный показатель региональных проектов не превышает 30 тысяч «квадратов». Об этом свидетельствуют материалы исследования компании «Талан» (есть в распоряжении редакции).
Такие же по размеру жилые комплексы, как в Москве, строятся и в Санкт-Петербурге. Эту разницу в компании объясняют спецификой спроса в провинции: продажа квартир в крупном ЖК за пределами двух столиц может растянуться на десятилетия, поэтому работающие на местных рынках застройщики предпочитают проекты до тысячи квартир (до 20 тысяч квадратных метров).
По статистике «Талана», доля новостроек на тысячу и менее квартир на рынке Ярославля достигает 95,1 процента, Ижевска — 93,2 процента, Твери — 90,2 процента. В Екатеринбурге, Красноярске и Перми показатель находится в пределах 80,2-86,5 процента, в Сургуте доля таких проектов достигает 77,3 процента, в Пензе — 61,3 процента.
Проведенный в мае 2019-го агентством Zoom Market социологический опрос показал, что жители целого ряда российских регионов негативно относятся к москвичам. Особенно яркой антипатия к столичным жителями оказалась среди жителей Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани, заметное негативное отношение выказали также жители Воронежа, Челябинска, Волгограда, Самары, Ростова-на-Дону, Перми и Омска. При этом не менее 67 процентов респондентов признали, что сами хотели бы переехать в Москву на ПМЖ.