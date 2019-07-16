Московское жилье оказалось в разы просторнее жилья в провинции

Площадь жилых комплексов, строящихся в Москве, достигает 50 тысяч квадратных метров, тогда как аналогичный показатель региональных проектов не превышает 30 тысяч «квадратов». Об этом свидетельствуют материалы исследования компании «Талан» (есть в распоряжении редакции).

Такие же по размеру жилые комплексы, как в Москве, строятся и в Санкт-Петербурге. Эту разницу в компании объясняют спецификой спроса в провинции: продажа квартир в крупном ЖК за пределами двух столиц может растянуться на десятилетия, поэтому работающие на местных рынках застройщики предпочитают проекты до тысячи квартир (до 20 тысяч квадратных метров).

Материалы по теме «Живу в ячейке, как сумка на вокзале» Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга

По статистике «Талана», доля новостроек на тысячу и менее квартир на рынке Ярославля достигает 95,1 процента, Ижевска — 93,2 процента, Твери — 90,2 процента. В Екатеринбурге, Красноярске и Перми показатель находится в пределах 80,2-86,5 процента, в Сургуте доля таких проектов достигает 77,3 процента, в Пензе — 61,3 процента.

Проведенный в мае 2019-го агентством Zoom Market социологический опрос показал, что жители целого ряда российских регионов негативно относятся к москвичам. Особенно яркой антипатия к столичным жителями оказалась среди жителей Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани, заметное негативное отношение выказали также жители Воронежа, Челябинска, Волгограда, Самары, Ростова-на-Дону, Перми и Омска. При этом не менее 67 процентов респондентов признали, что сами хотели бы переехать в Москву на ПМЖ.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!