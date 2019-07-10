Названа лучшая профессия для покупки жилья

Больше всего шансов накопить на собственное жилье в России имеют водители: люди этой профессии в большинстве российских городов-миллионников зарабатывают больше, чем профессионалы из других сфер. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков «Мира Квартир» (имеются в редакции «Ленты.ру»).

В городах-миллионниках, где средняя стоимость отдельной квартиры ниже трех миллионов рублей (Волгоград, Воронеж, Челябинск и Омск), водители могут накопить на жилье за четыре года, отмечается в исследовании.

В большинстве остальных миллионников копить на квартиру водителям придется от пяти до девяти лет. В Петербурге представители этой профессии должны будут откладывать деньги на жилье в течение 10 лет, в Москве — 15 лет.

Хорошие возможности для покупки жилья в крупных городах имеют также инженеры и врачи. Представителям этих профессий, живущим в городах-миллионниках, придется копить на квартиру от 5,5 до 15 лет.

В своих расчетах аналитики «Мира Квартир» предполагали, что представители той или иной профессии будут откладывать всю зарплату полностью, тогда как питание, бытовые расходы, оплату ЖКХ и другие повседневные траты возьмут на себя остальные члены семьи.

Ранее собственный рейтинг городов-миллионников, жители которых смогут быстро накопить на квартиру, представили аналитики компании «Талан». По их статистике, выше всего оказались шансы жителей Красноярска, Самары, Ростова-на-Дону и Перми — им потребуется от 9 до 10 лет.

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