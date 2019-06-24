Москвичи массово задумались о переезде

82,1 процента потенциальных покупателей недвижимости, живущих в Москве, рассматривают приобретение квартир за пределами столицы. Об этом свидетельствуют данные предоставленного «Ленте.ру» исследования портала Domofond.

Тройку регионов, чаще всего интересующих покупателей недвижимости из Москвы, составляют Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Существенная доля желающих купить недвижимость за пределами своего региона зафиксирована также в Сахалинской области и Приморском крае — там показатели составляют, соответственно, 74,2 и 57,1 процента.

Жители Приморья чаще всего интересуются жильем в Амурской области, Хабаровском и Краснодарском краях, сахалинцы — недвижимостью в Башкортостане, Амурской области и Краснодарском крае.

Меньше всего, как показало исследование Domofond, оказались склонны менять регион проживания покупатели в Дагестане, Тамбовской области и Карелии. Покупку недвижимости аз пределами своего региона рассматривают 7,2 процента дагестанцев, 8,6 процента тамбовцев и 9,6 процента жителей Карелии.

В конце 2018-го аналитики ЦИАН подсчитали, что в 29 процентов всех запросов пользователей на приобретение недвижимости в среднестатистическом российском регионе приходятся на Москву. Вторым по популярности у покупателей жилья регионом страны оказалась Московская область (7 процентов спроса), третье поделили Санкт-Петербург и Краснодарский край (6 процентов).

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