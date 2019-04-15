Россияне бросились скупать жилье в Турции

В первые три месяца 2019-го граждане России, Украины, Казахстана и Белоруссии, планирующие приобрести недвижимость за рубежом, чаще всего интересовались объектами в Испании, Болгарии и Турции. Об этом свидетельствуют материалы портала Prian.ru, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Востребованность турецкого жилья резко увеличилась именно с начала текущего года, отмечают аналитики. «Страна ворвалась в топ-5 после валютного кризиса 2018 года, который сказался в том числе на турецком жилищном рынке. Спрос на недвижимость стал ажиотажным в значительной степени благодаря интересу иностранцев. В феврале рост составил 92 процента в годовом исчислении, о чем свидетельствуют данные турецкого статистического института», — говорится в предоставленных материалах.
В десятку популярных среди российских покупателей стран также попали (в порядке убывания спроса на недвижимость): Италия, Финляндия, Германия, Чехия, Черногория, США, Греция.
Ранее, в марте текущего года, были названы самые доступные страны для переезда из России. Первое место списка занял Египет, второе и третье достались Абхазии и Эстонии соответственно.