Ипотечники оказались заядлыми путешественниками

Россияне, приобретающие жилье в кредит, впоследствии не отказываются от отдыха на родине и за рубежом, при этом незначительно сокращая бюджеты и частоту поездок. Об этом свидетельствует исследование, проведенное онлайн-сервисом «Тинькофф Ипотека» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Как выяснили аналитики, почти 60 процентов ипотечников до оформления кредита совершали туристические поездки как минимум раз в год, они длились не менее семи дней по России или не менее трех дней — за рубежом. 25 процентов опрошенных путешествовали два раза в год, четыре процента — три раза, один процент заемщиков отправлялись в путешествие более трех раз за год. 9,7 процента за два года, предшествовавших оформлению кредита, не были в поездках ни разу.

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При оформлении ипотеки 28 процентов участников исследования предполагали, что эта сделка сократит их возможности путешествовать в ближайшее время, около 23 процентов были уверены, что в их образе жизни ничего не изменится, а 2,6 процента были настроены оптимистично и планировали ездить на отдых еще чаще. При этом 46 процентов, оформляя ипотечный кредит, не могли предположить, как это скажется на их мобильности.

Исследование показало, что после получения ипотечного кредита выросла доля тех, кто стал путешествовать раз в год (с 60 до 68 процентов) и сократилась доля семей, выезжающих на отдых два раза в год (с 25 до 14 процентов). Количество путешествующих три раза в год сократилось на два процента, до 2,3 процента, более трех раз в год — осталось практически неизменным (0,9 процента). Доля тех, кто отказался от путешествий, выросла почти до 15 процентов.

Порядка 63 процентов ипотечников, продолживших путешествовать после оформления кредита, оставили бюджет каждой отдельной поездки без изменений. 28 процентов сократили этот показатель, а почти у девяти процентов объем трат на туристические поездки, наоборот, вырос, выяснили эксперты «Тинькофф Ипотека».

Ранее в октябре был назван необходимый для спокойного обслуживания ипотеки семейный доход — 70,3 тысячи рублей в месяц (в среднем по России). В Москве этот показатель равен 136 тысячам рублей, в Подмосковье — 101 тысяче.

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