Дом
 
Последние новости
Названы последствия отказа от доллара для России
Пристегнутый к батарее в полиции россиянин умер из-за прорыва трубы
Илон Маск увеличил долю в Tesla
Хоккейный вратарь пропустил гол с 40 метров
Объявлена первая актриса спин-оффа «Игры престолов»
У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв
Раскрыты самые жуткие места России
На заседании Совбеза ООН процитировали Пушкина
Британка «окаменела» из-за невнимательных врачей
14 российских вузов оказались в рейтинге лучших университетов мира
Новости партнеров

Ипотечники оказались заядлыми путешественниками

Перейти в «Мою Ленту»

Россияне, приобретающие жилье в кредит, впоследствии не отказываются от отдыха на родине и за рубежом, при этом незначительно сокращая бюджеты и частоту поездок. Об этом свидетельствует исследование, проведенное онлайн-сервисом «Тинькофф Ипотека» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Как выяснили аналитики, почти 60 процентов ипотечников до оформления кредита совершали туристические поездки как минимум раз в год, они длились не менее семи дней по России или не менее трех дней — за рубежом. 25 процентов опрошенных путешествовали два раза в год, четыре процента — три раза, один процент заемщиков отправлялись в путешествие более трех раз за год. 9,7 процента за два года, предшествовавших оформлению кредита, не были в поездках ни разу.

При оформлении ипотеки 28 процентов участников исследования предполагали, что эта сделка сократит их возможности путешествовать в ближайшее время, около 23 процентов были уверены, что в их образе жизни ничего не изменится, а 2,6 процента были настроены оптимистично и планировали ездить на отдых еще чаще. При этом 46 процентов, оформляя ипотечный кредит, не могли предположить, как это скажется на их мобильности.

Исследование показало, что после получения ипотечного кредита выросла доля тех, кто стал путешествовать раз в год (с 60 до 68 процентов) и сократилась доля семей, выезжающих на отдых два раза в год (с 25 до 14 процентов). Количество путешествующих три раза в год сократилось на два процента, до 2,3 процента, более трех раз в год — осталось практически неизменным (0,9 процента). Доля тех, кто отказался от путешествий, выросла почти до 15 процентов.

Порядка 63 процентов ипотечников, продолживших путешествовать после оформления кредита, оставили бюджет каждой отдельной поездки без изменений. 28 процентов сократили этот показатель, а почти у девяти процентов объем трат на туристические поездки, наоборот, вырос, выяснили эксперты «Тинькофф Ипотека».

Ранее в октябре был назван необходимый для спокойного обслуживания ипотеки семейный доход — 70,3 тысячи рублей в месяц (в среднем по России). В Москве этот показатель равен 136 тысячам рублей, в Подмосковье — 101 тысяче.

***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Средний чек по ипотеке перевалил за два миллиона рублей
Названы сроки начала ипотечного кризиса в России
Подорожавшую ипотеку пообещали компенсировать скидками
Обозначены масштабы предстоящего роста ставок по ипотеке
Другие материалы рубрики
Дом00:03Сегодня

«Делайте гадости ночью»

Почему россияне ненавидят своих соседей и не стесняются об этом говорить
13:4830 октября

Названы города мира с самым дорогим жильем

22:3829 октября

Типовое жилье в Москве предложили арендовать за 100 тысяч рублей в месяц

10:1930 октября

Неизвестный арендовал дачу в Подмосковье за четыре миллиона рублей в месяц

Дом00:1024 октября
La Fabrica

Ничего святого

Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
22:4026 октября

Имущество Петросяна и Степаненко пересчитали

21:5830 октября

Ипотека скоро подорожает

07:3330 октября

Названы регионы России с активно переезжающим в Москву населением

Дом00:0113 октября

Война полов

Женская архитектура или мужская? Очень шовинистский тест
08:3226 октября

Москвичи нашли альтернативу Москве

16:0730 октября

Россиянам разрешат прописываться на дачах

22:5828 октября

Российское жилье уличили в низком интеллекте

Россия
«Я тебя сейчас прирежу, мне ничего не будет»
В России сажают за защиту от домашнего насилия. Как выжить и не получить срок?
В России предложили создать отдельные тюрьмы для террористов
Тайный суд
Почему судебные процессы в России все чаще проходят за закрытыми дверями
Один человек пропал после ЧП с плавдоком во время ремонта «Адмирала Кузнецова»
Мутко попросили подготовить Челябинск к саммитам БРИКС и ШОС
Пожилую россиянку посадили в СИЗО за угрозы молодому следователю
Должникам пришлют СМС вместо коллекторов
Все материалы
Мир
Мирный кратом
Американцы нашли замену героину. Ею лечатся даже дети
В посольстве Ватикана в Риме нашли человеческие останки
Американка попыталась выгнать чернокожих с парковки и поплатилась
США оценили российскую и китайскую пропаганду в 40 миллионов долларов
В ООН захотели независимого расследования убийства журналиста
«Молодому льву простят и убийство»
 
Сирийский конец
Водка, кальян и техно: как живет Дамаск после войны
Все материалы
Бывший СССР
«Монополия власти приводит к застою и развращению»
Бывший президент Армении попал под следствие и вернулся в политику. Зачем?
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Мадам, «Шишки» и друзья опального Мишки
Грузию возглавят любители Саакашвили или марихуаны. Будет весело
Туркменов заставят закупиться велосипедами у родни президента страны
Венгрия все же пошла на уступки Украине
Тимошенко задумала взыскать с России сотню миллиардов евро
Лидер голодающей Туркмении купил машину за полмиллиона евро
Все материалы
Экономика
Сыровато
Россия накормит костромским сыром весь мир. Он еще не знает, что его ждет
В поисках логики
Как сохранить цены на бензин
Пора платить
Они хотели зарабатывать и ни с кем не делиться. Власти найдут на них управу
«Лукойл» нарастил производство топлива для внутреннего рынка
ЦБ отозвал лицензию у двух банков
Названы последствия отказа от доллара для России
Раскрыты подробности санкций против Украины
Все материалы
Силовые структуры
«Краденое сбывают здесь же»
Что скрывают российские рынки: рассказывает опытный аферист
Место убийства Константина Ключевского и Евгения ЖароваОднажды в Забайкалье
Три бандита из 90-х стали депутатами. Но в наши дни им припомнили 14 убийств
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Пристегнутый к батарее в полиции россиянин умер из-за прорыва трубы
У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв
Суд занялся атакой киллера авторитета Челентано на вора в законе Турикелу
В Москве арестовали подростка за попытку убийства бродяги
Все материалы
Наука и техника
Гости с пушками
У границ России идут крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Священник окропляет верующих святой водой в Страстную пятницу. Славянск, Донецкая область Украины, апрель 2014 г.«В Киеве не хотят насилия»
Украина бросает Россию ради независимой церкви. Кто в этом виноват?
США испытали «готовящуюся ответить» России ракету
В России рассказали о способе «бюджетно» парализовать системы управления НАТО
Место затопления ПД-50 попало на видео
Космический телескоп Kepler завершил работу из-за закончившегося топлива
Все материалы
Спорт
«Он уничтожит Хабиба»
Непобедимый американец рвется в UFC. Ему нужен пояс Нурмагомедова
Бывший тренер «Спартака» отверг «Реал»
Фанат разбил голову футболисту бутылкой и сорвал матч
Сломавшая позвоночник российская сноубордистка подала в суд на испанских врачей
Медведеву и Загитову сравнили со сцепившимися кошками
Аршавин слишком сильно ударил соперника и был наказан
Российского нападающего захотели в Англии за бесценок
Все материалы
Культура
Спайк Ли«Пришел ваш друг Трамп и все похерил»
Спайк Ли о русском химоружии, дружбе с Обамой и о том, что такое флоу
Последнее искушение премьера
Кино недели: эскортницы для Берлускони, Цыганов в юбке, постельная жизнь троллей
«Чувствовалось, что за вами наблюдают, если не следят»
Как Дэвид Боуи ехал в Москву через всю Сибирь
Использованный политиками Канье Уэст пообещал держаться подальше от политики
Объявлена первая актриса спин-оффа «Игры престолов»
Актриса рассказала о трогавшем ее грудь Барбоссе из «Пиратов Карибского моря»
Умер режиссер «Острова сокровищ»
Все материалы
Интернет и СМИ
Не твое дело
Мужчины захватили власть над интернетом. Женщинам в нем не место
Создатель самого мощного интернет-оружия заплатит миллионы долларов
Скончался знаменитый кот-мем
В Windows нашли опасную уязвимость
В сети раскрыли действенные способы существенно сэкономить деньги
Назойливые фанаты заставили журналистку уменьшить грудь
Журналист пошутил про жертву авиакатастрофы и навлек гнев футбольных фанатов
Все материалы
Ценности
Кровавые денди
Как одевались самые опасные и жестокие преступники Лондона
Арут Арустамян«На самом деле мне повезло, что я армянин»
Арут Арустамян — о правильных шоу, обучении ремеслу и искусстве выбора
Уинстон ЧерчилльЗверский аппетит
Фуа-гра, сигары и коньяки: Черчилль ни в чем себе не отказывал во время войны
Меган Маркл снова сэкономила на одежде
Полная модель разоблачила обман красавиц в Instagram
Lexus решил завоевать Instagram
У всех женщин принца Гарри обнаружили общую черту
Все материалы
Путешествия
«Русские ушли и забрали море»
Он поехал в Казахстан в поисках воды, а наткнулся на смерть и мусор
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
«Не ходи туда! Тебя там прибьют!»
Что случилось с москвичом в злачных местах Владивостока
Названы наживающиеся на туристах города
Раскрыты самые жуткие места России
Обладатель билета на разбившийся Boeing попал в пробку и избежал смерти
Актриса сериала «Универ» захотела аэропорт в свою честь
Все материалы
Из жизни
Мрак и котики
Превратиться в монстра и убежать от реальности: октябрь глазами обычных людей
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
«Квартиры здесь обычно не больше комнаты в общаге»
Рассказ россиянки о жизни в Лондоне
Призрак без колен завел девушку в пещеру и сделал ей предложение
Матери вернули похищенного 31 год назад ребенка
Глупый лев спас бородавочника от своих собратьев и остался без еды
Все материалы
На офигительных катках
Длительный тест компактного стильного кроссовера BMW X2: первые впечатления
Тест обновленного Kia Sportage
У самого популярного кроссовера в классе наконец-то появилась версия с мотором 2.4 GDI
Самые ненадежные автомобили
Рейтинг самых ненадежных автопроизводителей и их самые проблемные модели
Не узнаю вас в гриме
Пикап, М-пакет и версия 6x6 — шесть неожиданных образов нового кроссовера BMW X7
Представлена роскошная Hyundai Creta с белой кожей и панорамой
Восьмиколесный пикап Isuzu с мотором V8 показали на видео
Американцы построили карбоновый Dodge Charger с двигателем от «Демона»
Все материалы
Дом
«Делайте гадости ночью»
Почему россияне ненавидят своих соседей и не стесняются об этом говорить
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Метр перемен
Россияне сметают жилье в подешевевших новостройках. Когда это закончится?
Названы города мира с самым дорогим жильем
Ипотечники оказались заядлыми путешественниками
Неизвестный арендовал дачу в Подмосковье за четыре миллиона рублей в месяц
Ипотека скоро подорожает
Все материалы