Обозначены масштабы предстоящего роста ставок по ипотеке

Среднерыночная ставка по кредитам на приобретение жилья вырастет на 0,3-0,5 процентного пункта до конца 2018 года. Такой прогноз озвучила аналитик рейтингового агентства RAEX Екатерина Щурихина в ходе состоявшегося в среду, 17 октября, круглого стола «Ипотека в России», передает РИА Новости.

Эксперт отметила, что в первом полугодии 2018-го среднерыночные ставки по ипотеке снижались в среднем в четыре раза медленнее, чем во втором полугодии 2017 года. «В августе и сентябре ряд банков повысил ставки, и мы ожидаем, что данная тенденция усилится и среднерыночная ставка вырастет на 0,3-0,5 процентного пункта до конца этого года», — сказала Щурихина.

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В 2019-м, добавила она, следует ожидать снижения объемов выдачи ипотеки до 2,5 триллиона рублей (против ожидаемых 2,8 триллиона по итогам 2018-го).

В начале октября аналитики центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) заявили, что ставки по кредитам на приобретение квартир в России могут увеличиться до «заградительного» уровня в 12-13 процентов годовых, если ключевая ставка Центробанка будет повышена до 10-11 процентов (сейчас она составляет 7,5 процента). В таком случае застройщикам придется снижать цены на жилье, чтобы сохранить покупательский спрос на адекватном уровне, подчеркнули в ИРН.

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