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Россияне бросились скупать недвижимость за границей

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За два года интерес россиян к приобретению недвижимости за рубежом увеличился на 70 процентов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Финансового университета при Правительстве России.

Лидерство в перечне стран для покупки жилья держит Болгария. Также увеличился спрос на недвижимость в Турции (в четыре раза), Германии, Чехии, на Кипре и в Черногории. При этом традиционно привлекательная для россиян Испания показала скромные результаты, хотя и в этом направлении заметен рост спроса на 20 процентов.

При этом лишь 2,5 процента жителей крупных и средних российских городов говорят о том, что среди их друзей и знакомых есть те, кто серьезно собирается в ближайшие год-два приобрести недвижимость за границей

Эксперты полагают, что россияне пытаются таким образом обезопасить свои накопления.

В ноябре риелторы рассказали об активности украинцев на петербургском рынке недвижимости — по данным брокеров, каждый десятый иностранный покупатель жилья в городе на Неве — украинец. Также местные объекты интересны немцам и белорусам.

В сентябре стало известно, что москвичи, испугавшиеся обвала рубля , начали скупать квартиры. Самым востребованным объектом у покупателей, приобретающих жилплощадь для сохранения сбережений, стала однокомнатная квартира экономкласса в доме рядом с метро.

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