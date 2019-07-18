Найдена самая большая квартира России

Самая большая съемная квартира России находится в Москве, в Молочном переулке (район «Золотой Мили»). Об этом сообщается в материалах аналитиков ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 18 июля.

Недвижимость площадью 1000 квадратных метров предлагается в аренду за 6,3 миллиона рублей в месяц. В квартире три уровня и отдельный вход. Арендная ставка включает пользование личным паркингом на пять автомобилей и спа-зоной с бассейном.

Вторая строчка рейтинга досталась 620-метровому пентхаусу в одном из домов Санкт-Петербурга. В квартире организован зимний сад с тропическими растениями и небольшим прудом. Арендовать этот объект можно за 825 тысяч рублей в месяц. На третьем месте оказалась сочинская квартира площадью 450 «квадратов» с видом на море и горы. Она сдается за полмиллиона рублей в месяц.

На четвертом месте — 400-метровый двухуровневый пентхаус в Екатеринбурге, пятую строчку заняла трехуровневая квартира в Тюмени площадью 382 «квадрата». Оба объекта сдаются в аренду за 200 тысяч рублей в месяц.

Ранее в июне аналитики компании представили рейтинг самых больших квартир России из числа выставленных на продажу. Лидером оказалась трехуровневая квартира площадью 2,18 тысячи квадратных метров в одном из столичных небоскребов. Продавцы оценили этот объект в 2,6 миллиарда рублей.

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