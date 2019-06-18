Обнародованы данные о самой большой квартире России

Самая просторная российская квартира имеет площадь 2,18 тысячи квадратных метров и располагается в Москве, в одном из современных небоскребов на западе города. Об этом свидетельствуют материалы ЦИАН, предоставленные редакции «Ленты.ру».

Трехуровневый пентхаус оборудован собственным лифтом. Купить его можно за 2,6 миллиарда рублей. Жилье продается без отделки. Как отмечают эксперты, квартира разделена на две независимые зоны — жилую и офисную.

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Вне Москвы самая большая квартира выставлена на продажу в Краснодарском крае, в доме на Курортном проспекте в Сочи. Ее площадь — 1,2 тысячи квадратных метров. «Половину занимает просторная терраса с видом на море. Трехуровневая квартира продается с отделкой, помимо террасы она включает зону барбекю, бильярдную, сауну, помещение для хранения вин и многое другое. Обойдется лот в 100 миллионов рублей», — говорится в описании.

В целом, как показало проведенное ЦИАН исследование, городское жилье с метражом 500 квадратных метров и более реализуется только в 17 субъектах России, а квартиры размером от тысячи «квадратов» — только в двух вышеуказанных.

Ранее в июне были раскрыты данные о самой маленькой квартире Москвы. По данным риелторов, она имеет площадь 11 квадратных метров и стоит 1,99 миллиона рублей.

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