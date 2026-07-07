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01:21, 7 июля 2026Россия

Слуцкий раскритиковал заявление Стубба о поддержке НАТО атак на Россию

Слуцкий: Шансы Стубба сесть за стол переговоров с Россией стремятся к нулю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба после его слов о поддержке членами НАТО украинских ударов по территории России. Об этом он написал в мессенджере MAX.

Он отметил, что подобные заявления финского лидера практически сводят к нулю его шансы на участие в переговорном процессе с Москвой. По словам депутата, истинные намерения Хельсинки и прибалтийских столиц совершенно очевидны. Он также обвинил «определенные европейские политические круги» в использовании любых средств для нагнетания антироссийской истерии.

Ранее Александр Стубб заявил, что все лидеры НАТО якобы поддерживают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России. По его словам, они также полностью выступают за усиление давления на Россию и продолжение военных поставок.

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