Найдена самая дорогая недвижимость мира

Максимальная по всем мировым рынкам стоимость элитной недвижимости в июне 2019-го зафиксирована в Гонконге. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Квадратный метр высокобюджетного жилья в Гонконге стоит в среднем 45,76 тысячи долларов (около трех миллионов рублей). Второе и третье места достались Нью-Йорку и Лондону с показателями в 32,5 и 32,2 тысячи долларов соответственно.

Москва в рейтинг городов с самыми высокими ценами на элитное жилье не вошла, отмечается в исследовании. Средняя стоимость квадратного метра в российской столице, по статистике Knight Frank, составила 815 тысяч рублей (около 12,6 тысячи долларов). При этом самый дорогой московский объект недвижимости, как подсчитали в компании, продается по цене 2,8 миллиона рублей (42,7 тысячи долларов) за метр.

В мае собственный рейтинг мировых рынков элитного жилья представили аналитики компании Savills. По их данным, метр высокобюджетной недвижимости на местном рынке стоит в среднем 48,8 тысячи евро (около 3,5 миллиона рублей). Это на 237 процентов выше аналогичного показателя Парижа и на 194 процента — Лондона.

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