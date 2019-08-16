Петербургские коммуналки взлетели в цене

За период с апреля по июль 2019 года средняя стоимость выставленной на продажу доли в квартирах Василеостровского района Санкт-Петербурга выросла на миллион рублей. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости «Доли.ру» (есть в распоряжении редакции).

Стоимость квадратного метра долей в квартирах Василеостровского района выросла за этот период со 144 тысяч до 232 тысяч рублей, уточняется в материалах компании. Такой рост оказался максимальным по всем районам города. Динамику в компании объясняют высоким спросом — главным образом, со стороны местных жителей.

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«Центральные районы [Петербурга], как правило, интересны тем, кто планирует приобрести долю для собственного проживания и с целью вложений. Здесь наибольшим спросом пользуются выделенные площади и комнаты, особенно в квартирах с двумя или тремя комнатами», — прокомментировал данные исследования генеральный директор «Доли.ру» Игорь Аболемов, отметив, что спрос со стороны приезжих, покупающих жилье в северной столице ради прописки, сосредоточен за пределами исторической части города.

Ранее в компании констатировали высокий спрос на доли в петербургских квартирах со стороны украинцев. По статистике агентства, особенно активны на местном рынке комнат и долей выходцы из юго-восточных областей Украины, которые интересуются коммунальными квартирами ради получения постоянной регистрации в городе.

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